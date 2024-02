Ravenna Festival abbraccia gli alluvionati

Il Ravenna Festival a sostegno delle terre colpite dall'alluvione

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’Anima Mundi e l’Anima Hominis, la cura del Creato e il profondo valore della creatività, con tutti i suoi volti, sino nel programma della 35ª edizione di, svelato ieri. E fu sera e fu mattina: dalle parole della Genesi scaturisce il fil rouge che tra l’11 maggio e il 9 luglio legherà oltre cento alzate di sipario, coinvolgendo più di mille artisti. "Anche attraverso i linguaggi dello spettacolo si vuole riflettere sulla necessità di custodire il pianeta – spiega il soprintendente Antonio De Rosa –, e in questa edizione speciale abbiamo voluto inserire anche una rassegna solidale, Romagna in fiore, dedicata ai territori colpiti dall’alluvione di un anno fa": da Modigliana a Tredozio, da Conselice a Sarsina, nella cornice di un paesaggio meraviglioso da scoprire a piedi o in bicicletta, si terranno vari ...