Raspadori | “I risultati non arrivano ed è tutto più difficile | spetta a noi riuscire a trovare la strada giusta”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è rammarico e rabbia, non solo perchè abbiamo preso gol allo scadere ma sopratperchè dovevamo chiudere la partita prima“. Così Jack, che ha fornito un delizioso assist per il gol di Osimhen, esprime la propria delusione per il pareggio a Cagliari ai microfoni di Dazn. “La partita l’avevamo preparata bene, eravamo padroni del gioco dopo la rete di Victor, poi però abbiamo sprecato alcune occasioni per il 2-0 e lì c’è davvero tanta amarezza“. Poi continua: “Dobbiamo reagire, la nostra testa deve pensare positivo ed analizzare ciò che non stiamo facendo bene. Finchè ci sono punti a disposizione c’è la speranza di poter risalire. Il nostro dovere è dare il massimo e credere di poter scalare la classifica, dobbiamo rila nostra qualità e darein campo”. Poi ...

