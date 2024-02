Raspadori | “Dobbiamo essere più continui dal punto di vista mentale”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il Napoli non riesce ancora a vincere in trasferta: Giacomocommenta il brutto pareggio contro il Cagliari. Ancora una volta il Napoli non riesce a conquistare i tre punti. Gli azzurri crollano nel finale e portano a casa solo un pareggio che sa di beffa. Al gol di Osimhen, imbeccato da un buon Giacomosulla fascia destra, ha risposto Luvumbo Zito che ha approfittato della dormita colossale di Juan Jesus sull’ultimo pallone utile del match per regalare al Cagliari unfondaper la salvezza.commenta il pareggio contro il Cagliari Nel post partita, in casa Napoli c’è spazio solo per la grande delusione. Il Napoli, infatti, aveva avuto due occasioni limpidissime per chiudere il match. Sia Politano che Simeone, però, sono stati troppo egoisti davanti alla porta e ...

