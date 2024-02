Rapina la fornaia | la butta a terra e la tiene ferma con il ginocchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ravenna, 25 febbraio 2024 – È entrato in azione poco prima dell’alba armato di coltello. Poi, senza proferire parola, ha scaraventato la titolare abloccandola con un, ha arraffato il bottino e si è dileguato. Un colpo, quello realizzato ieri alla bottega ‘Tuttoforno’ di via di Roma, che ha fruttato al solitario malvivente più di 1.500 euro. Perché ai circa 100 euro in monete arraffati da un cassetto, si sono aggiunti gli oltre 1.400 euro contenuti in un portafogli e presumibilmente incasso di vari giorni. L’assalto si è verificato a ridosso delle 5.30. A quell’ora nel forno c’era solo la donna, una 54enne ravennate. L’addetto alle consegne del latte se ne era appena andato: circostanza questa che fa pensare che il malvivente si fosse appostato o che addirittura avesse compiuto un sopralluogo al forno. Di sicuro non si è trattato di ...