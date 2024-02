Ranieri | «Il Napoli ha sfruttato un nostro errore per segnare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il tecnico del Cagliari,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro ilLe parole di«Avevamo impostato la gara così non volevamo farli giocare. I ragazzi l’hanno interpretata benissimo. Purtroppo hannounpere per fortuna nostra non hanno concretizzato le due occasioni avute dopo. Sarebbe stato un peccato perdere anche oggi. Ora arriveranno partite importantissime, ed era importante fare risultato contro il» Sul pubblico: «Ci hanno sostenuto come sempre fino all’ultimo. Siamo con l’acqua alla gola, più dentro che fuori. Ora dobbiamo necessariamente cambiare trend in trasferta» Sulla questione dimissioni. «Ero convinto di darle, ma i ragazzi mi hanno ...