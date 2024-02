Ragni in lutto: addio al pioniere “Dino” Piazza - Lecco

(Di domenica 25 febbraio 2024) LECCO Maglioni rossi e alpinisti in. È morto Aldo(nella foto),per tutti. Aveva 91 anni. Era uno dei veterani deidella Grignetta, di cui faceva parte dal 1955. Dal 1964 al 1970 ne era stato anche presidente. Oltre che alpinista e Ragno della Grignetta, è stato anche precursore dei moderni soccorritori del Soccorso alpino e imprenditore. Con l’amico Emilio Ratti, tra i papà dei Maglioni Rossi, aveva fondato infatti la Rapitech, attiva tutt’ora, perché all’epoca la vita di un alpinista non poteva essere svincolata dal lavoro per inventare e migliorare chiodi, ramponi, fissaggi da utilizzare per coltivare la passione per la montagna, che era terra di pionieri. Durante la sua lunga carriera alpinistaha aperto molte nuove vie, tra cui la Direttissima alla Torre Cecilia ...