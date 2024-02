Rabiot | il piede preoccupa | la FOTO della lastra | 'Ecco com'è finita la 200a con la Juventus'

(Di domenica 25 febbraio 2024) La partita di oggi tra Juve e Frosinone ha lasciato il segno - letteralmente - su Adrien, che ha raggiunto quota 200 presenze in bianconero....

Il messaggio social della Juve: «Ti vogliamo bene, Ruga!» – FOTO: News1 ora fa Infortunio Rabiot: problema al piede destro per il francese. Ecco le sue condizioni Infortunio Rabiot: problema al piede destro per il francese. Ecco le sue condizioni dopo ...juventusnews24

Blog: Allegri e Pioli con problemi simili: Blog Calciomercato.com: Penso che si possa dire che sia Allegri e sia Pioli stiano vivendo una situazione tecnica abbastanza simile data da due fattori concomitanti. Il primo è ...vivoperlei.calciomercato

Juventus, infortunio per Rabiot e McKennie: entrambi a rischio per il Napoli: Ed è proprio su un azione in attacco che Rabiot si scontra prima con Gatti e poi con Chiesa, inciampando e mettendo male il piede d’appoggio. Subito dopo, quindi, il centrocampista francese chiede il ...tag24