Rabiot fuori per infortunio dopo mezz’ora Domenica c’è Napoli-Juve

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il centrocampista dellantus Adrienha subito un colpo involontario da Bremer al piede durante il match tra i bianconeri e il Frosinone. Ha lasciato il campo alladel primo tempo zoppicando. Al posto del francese è entrato Alcaraz, neo acquisto (in prestito) dellantus dal Southampton. I bianconeri, alla fine primo tempo, stanno pareggiando 2-2, doppietta di Vlahovic, che aveva rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita. Ladovrà affrontaree Atalanta nelle prossime due settimane; sulle condizioni del francese si saprà sicuramente qualcosa nella giornata di domani. Lantus non vince da un mese La squadra di Allegri è in crisi. Non vince da un mese, dal 21 gennaio quando passò a Lecce per 3-0. Da allora due pareggi contro ...