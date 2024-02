Qui Orvietana Il ds Severino Capretti | Gara da bollino rosso»

Severino Capretti, nuovo D.S. dell'Orvietana Calcio, si presenta

(Di domenica 25 febbraio 2024) ORVIETO – L’andata promosse l’che adesso proverà a interrompere l’ottimo percorso del Trestina. Parola al direttore sportivo bianco, per una disamina a tutto tondo: " Arriviamo all’importante appuntamento in un momento che vede la squadra in buona salute, dopo i tre risultati positivi hanno ridato morale e serenità. Si lavora meglio in settimana, le partite si preparano in un altro clima, ma, sempre senza dimenticare il nostro campionato di rincorsa. Classifichiamo dail confronto perché il Trestina, specie in casa, è squadra fortissima con le dimensioni del campo valore aggiunto. Da parte nostra, potremo, forse contare sul vantaggio, minimale, derivante dall’ampiezza della rosa che conta due giocatori per ogni ruolo, a favorire i ...