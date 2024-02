“Questa cosa non l’ho mai detta a nessuno” Verissimo | Mirko Brunetti | la rivelazione choc su Perla

Shakespeare, un britannico a Hollywood: così il suo teatro pop è diventato il cinema di oggi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024), ladopo il Grande Fratello. Il salotto televisivo di Silvia Toffanin permette agli ospiti di aprirsi come non mai. Ed è accaduto questo all’ex gieffino che nel rispondere alle domande della conduttrice ha tirato fuori il motivo che lo avrebbe spinto a riprendere in mano la relazione sentimentale conVatiero, dopo la rottura avvenuta in seguito alla partecipazione a Temptation Island. LadisuVatiero. Fuori la verità davanti alle telecamere di: l’ex gieffino ha trovato le parole giuste per spiegare nelglioavrebbe condotto alla decisione di riprendere la relazione con ...