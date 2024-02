Quentin Dupieux e la geniale commedia dell' assurdo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 febbraio 2024) I suoi film fanno ridere fino alle lacrime, senza rinunciare a sottolineare amare verità. L’acclamato regista francese, un tempo rea musica elettronica sotto lo pseudonimo di Mr. Oizo, parla con Panoramae trame di cui è ideatore e sceneggiatore. Film ricchi di follia che in Francia sono un cult. E ora arrivano in Italia su varie piattaforme streaming «L’assurdità per me è strettamente connessa alla libertà. È come quando sei bambino e immagini una storia con personaggi stupidi e a un certo punto, mentre la storia va in una direzione, cambi senza motivo le regole e diventa qualcos’altro»., 50 anni da compiere, conosciuto dai fana musica elettronica come Mr. Oizo, descrive così il fil rouge che lega tutti i film realizzati dal 2001 in poi nella sua seconda vita da regista: ...