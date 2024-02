Quell' uomo non esiste | il dramma di Arisa a C' è posta per te

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Siamo a C'èper te, il format di Maria De Filippi del sabato sera in onda su Canale 5. La puntata èa di sabato 24 febbraio e in studio ecco, la vulcanica cantante. Insieme a lei l'attore Alessandro Siani, che si rende protagonista di un curioso fuoriprogramma: prova infatti a trovare il marito perfetto di Rosalba Pippa, così all'anagrafe. Il tutto dopo aver letto un post della cantante in cui lei, appunto, esprimeva il desiderio di trovare un marito. "Sei riuscita a sancire la pace con tutti, padri, figli, pappagalli, tu praticamente Maria ti mancano il passaggio di proprietà delle auto, la voltura, i miei complimenti - premette l'attore -. Sei riuscita a far piangere milioni di persone. Ho scelto oggi di essere qui, è perché mentre stavo lavorando al mio film, Succede anche nelle migliori ...