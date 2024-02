Quando torna Jasmine Paolini? Il calendario dei prossimi tornei | pochi punti da difendere

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha terminato ieri la sua settimana da sogno a Dubai. Nel WTA1000 degli Emirati Arabi Uniti, la toscana si è spinta dove non avrebbe mai potuto immaginare, conquistando il suo primo titolo in un torneo di questa tipologia e compiendo un grande balzo in classifica mondiale., infatti, da lunedì sarà n.14 del ranking. Replicando quanto fatto tra le fila italiane da Flavia Pennetta nel 2014 a Indian Wells e da Camila Giorgi nel 2021 a Montreal,vuol dar seguito a questa crescita avuta nell’ultimo periodo, grazie anche allo splendido lavoro fatto dal suo tecnico Renzo Furlan. Un riscontro infatti che non viene dal nulla, tenuto conto di quanto di buono messo in mostra agli Australian Open, dove è stata proprio Anna Kalinskaya (sconfitta ieri nella Finale di Dubai) a fermarla negli ottavi dello ...

Mustafa Ali passa alla storia conquistando per la prima volta in venti anni di carriera un titolo major attraverso la cintura X-Division a No Surrender ... (zonawrestling)

Mutui, per i tassi è l’ora della svolta: ecco Quando il mercato sarà più accessibile: Per altro, l’incidenza delle surroghe è su livelli che non si vedevano dal primo trimestre 2021, un periodo eccezionale in quanto legato alla ripartenza ... confermato il trend discendente dei tassi.corriere

Quante partite salta Thuram e Quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero: L'infortunio di Marcus Thuram non è grave. L'Inter tira un sospiro di sollievo dato che perderà il giocatore per 15-20 giorni, in tempo per il ritorno ...fanpage