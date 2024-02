Quando Nadia Comaneci mandò in tilt i computer a Montreal

La perfezione di Nadia Comaneci non è tutto

(Di domenica 25 febbraio 2024) Alle Olimpiadi del 1976 la quattordicenne si esibì in un numero talmente perfetto che la giuria decise di premiarla con un 10: i calcolatori del tempo però arrivavano soltanto a 9,99

Nardò Basket e Fondazione Nadia Toffa insieme: canotte speciali all’asta dopo la partita: "L'impegno di Nardò Basket - fa sapere Margherita Toffa, mamma di Nadia e presidente della Fondazione - è una ... non può che avvicinarci ulteriormente all'obiettivo. È bellissimo Quando lo sport ...lecceprima

Hdl Nardò e Fondazione Nadia Toffa insieme per la solidarietà: È bellissimo Quando lo sport diventa strumento per raggiungere traguardi ... La Fondazione è nata nel 2019 per volontà della famiglia di Nadia Toffa, giovane giornalista d’inchiesta che si è sempre ...leccesette

Mamma Nadia racconta Lisa Vittozzi: “Il nostro sogno L’oro olimpico”: A Sappada un caffè a casa della plurimedagliata ai mondiali di biathlon. “Viracconto come tutto cominciò, qui a Sappada” ...messaggeroveneto.gelocal