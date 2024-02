Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Kvitfjell e Aspen | programma | tv | donne in Europa | uomini negli USA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo aver messo in archivio i weekend di Palisades Tahoe e della Val di Fassa, la Coppa del Mondo di sci2023-2024 imbocca il rettilineo dell’ultimo chilometro o, per meglio dire, dell’ultimo mese. Siamo ormai giunti alla fase decisiva della stagione e il calendario propone altri due fine settimana di grande importanza. Il comparto maschile rimarrà al di là dell’Oceano Atlantico e si sposterà dalla California fino ad. Nella località del Colorado vedremo un altro weekend dedicato alle prove tecniche. Venerdì primo marzo si inizierà con un gigante, che sarà replicato nella giornata successiva di sabato 2 marzo. Il sipario calerà con lo slalom di domenica 3 marzo. Il Circo Bianco femminile, invece, sarà di scena a(Norvegia). Sulla pista denominata Olympiasbakken le specialiste della velocità saranno impegnate in ...