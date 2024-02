Qualificazioni Eurobasket 2025 | Ungheria-Italia | orario e dove vederla

Ungheria-Italia in tv e streaming, dove vedere le qualificazioni agli Europei di basket

(Di domenica 25 febbraio 2024) Szombathely (), 25 febbraio 2024 - Secondo impegno nelleper l', che dopo aver sconfitto la Turchia a Pesaro affronta l'a Szombathely.che nel primo appuntamento è stata battuta dall'Islanda. In vantaggio per tre quarti a Reykjavík, gli uomini del neo coach sloveno Gasper Okorn (due scudetti e una coppa ungherese con Szombathely dal 2018 al 2021) hanno gettato tutto alle ortiche subendo un 21-14 negli ultimi 10 minuti. Tra i migliori in campo i più esperti: l’ex Orlandina e Treviso Zoltan Perl (12 punti e 6 assist, terzo marcatore della Champions League con 18.5 punti di media) e Gyorgy Goloman (12 punti e 8 rimbalzi). Buon match per la stella ungherese Adam Hanga: per lui 7 punti, 7 rimbalzi e 5 ...