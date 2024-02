Qualificazioni Atp Dubai 2024 | troppo Cazaux per Zeppieri | l’azzurro è out al turno decisivo

A Dubai c'è Zeppieri nelle qualificazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Giulionon è riuscito a qualificarsi per l’Atp 500 diha fatto il possibile ma si è dovuto arrendere alal più quotato Arthurcon il punteggio di 7-6 6-4. Il tennista francese ha infatti rispettato il pronostico e si è imposto dopo 1h45? di gioco, in maniera più agevole di quanto suggerisca il punteggio.ha dovuto fronteggiare ben 11 palle break (riuscendone ad annullare 10) e non è mai riuscito a rendersi pericoloso in risposta, tanto cheè stato costretto ai vantaggi una sola volta, senza però rischiare nulla. L’unica vera chance perè stata nel tie-break, quando si è trovato avanti 4-2. Dopo aver cambiato campo, tuttavia, ha perso quattro ...

