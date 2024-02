Qualificazioni Atp Acapulco 2024 | Cobolli parte con un sorriso | battuto Holt dopo due ore di gioco

ATP Acapulco, Flavio Cobolli vince a fatica contro Brandon Holt e approda al turno decisivo delle qualificazioni

Vincere nonostante un 6-0 subito? Fatto. Buona la prima per Flavio, che ha superato al debutto nelledell'ATP 500 dil'americano Brandon. 6-3 0-6 7-5 il punteggio del match, durato due ore di, in cui l'azzurro ha gestito al meglio le energie, anche a costo di subire una batosta nel secondo parziale. Molto solido al servizio (soltanto due palle break concesse tra primo e terzo set, entrambe annullate),è stato cinico nei momenti chiave ed è riuscito ad avere la meglio grazie a un break per parziale. Al turno decisivo, Flavio se la vedrà contro il francese Lestienne, capace di superare con un doppio 6-4 Liam Broady: in palio un pass per il main draw.

