PSG | MbappÃ© capitano fra i fischi? La prima volta al Parco dei Principi dopo l’annuncio dell’addio|Mercato

Psg, scoppia il caso Marquinhos: capitano dopo l'esclusione, ma lo spogliatoio è diviso

(Di domenica 25 febbraio 2024) 2024-02-25 12:35:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Quella di oggi contro il Rennes sarà una partita particolare per il Paris Saint Germain. No, non tanto per l’impegno in campo, quanto per l’attenzione che i tifosi parigini riserveranno al proprio campione, ma futuro ex, Kylian Mbappé. Questa, infatti, sarà lapartita che il PSG giocherà in casa, aldei, da quando Mbappé ha comunicato ufficialmente ad Al Khelaifi e alla società che non rinnoverà il suo contratto e che, quindi, andrà via a parametro zero a fine stagione. E c’è di più perché date le numerose assenze, è più che probabile che per anzianità Luis Enrique, il quale in conferenza ha confermato che Mbappé si allena come sempre, metta la fascia dial braccio del francese. Come reagiranno quindi i ...