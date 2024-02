Protesta dei pro-Gaza sotto il Viminale | tensioni con le forze dell' ordine E spunta Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Momenti di tensione alla manifestazione degli studenti a Roma organizzata dopo i fatti di Pisa, Firenze e Catania. Un gruppo di studenti, che voleva muoversi in corteo, ha interrotto le trattative con la Digos e correndo ha raggiunto ilpresidiato dai blindati. Gli studenti gridano "Dimissioni, dimissioni" contro il ministro'Interno Matteo Piantedosi e "Vergogna vergogna" contro ledi polizia in tenuta antisommossa. Al corteo c'è anche Giuseppe, il leader del Movimento 5 stelle. Insieme agli studenti sfila davanti al Teatro'Opera, vicino al: "Oggi il M5S è qui, a fianco degli studenti perché gli episodi, non sono quello di Pisa, si stanno moltiplicando. È chiaro che qui c'è poca tolleranza per il dissenso politico e per le manifestazioni di ...