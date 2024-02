Promozione Viareggio a Larciano per la fuga Il Pietrasanta vuol mettere la sesta

La Larcianese incrocia la capolista Viareggio - La Larcianese incrocia la capolista Viareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono entrambe in trasferta in questa 25ª giornata (8ª di ritorno) iled il. Qui. Stefano Santini ha tutti a disposizione tranne il figlio Matteo (che ha preso tre giornate di squalifica) e i tre nazionali del beach soccer Carpita-Bertacca-Fazzini. Aterna tutta livornese con l’arbitro donna Sara Foresi ed i guardalinee Giovanni Luti e Federico Ficarra. All’andata finì 2-2. Da quando è ripartito col nuovo nomeMPSC dal 2020 ad oggi il club ha giocato 88 partite ufficiali fra campionati e coppe in tre categorie diverse (Seconda categoria, Prima categoria e l’attuale) ottenendo 70 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte (e in campionato le sconfitte sono state solo tre: contro Romagnano, Torrelaghese e ...