Promozione | l’Atletico Castenaso all’esame Casumaro Solarolo e Fontanelice pari senza gloria | Osteria Grande sorride

Junior Corticella 70 vs Atletico Castenaso, il tabellino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’anticipo di ieri traha portato bene all’. La seconda della classe non è infatti riuscita ad andare oltre il 2-2 interno contro il modestoed ora i punti di vantaggio della prima della capolista sono undici. A questo punto l’obiettivo della formazione guidata da Vito Melotti non può che essere quello di cercare di battere oggi pomeriggio lo Junior Corticella di Fabrice Cavina per portare a 14 il gap positivo sulla prima inseguitrice e mettere così sostanzialmente la parola fine, anche se non a livello aritmetico, sulla vittoria finale del girone C di. Quello trae Junior non è l’unico derby bolognese offerto da questa giornata considerando che si affronteranno anche il Felsina e l’Anzolavino. La ...