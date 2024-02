PROBABILE FORMAZIONE | Milan-Atalanta | Gazzetta | ecco le scelte di Pioli in difesa…

Milan-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladelcontro l’per ladello Sport?si affida Malick Thiaw inIldi Stefanosi prepara a scendere in campo contro l’nella gara valevole per la 26esima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dalle sconfitte contro Monza e Rennes (in Europa League) e vogliono, così, ritrovare il successo. Secondo ladello Sport, il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con in porta Mike Maignan. In difesa ritorna, dopo la panchina con il Rennes, Malick Thiaw, che prenderà il posto di Simon Kjaer. Sono recuperati sia Davide Calabria, uscito per infortunio contro il Napoli, che Pierre Kalulu, assente dai campi ...