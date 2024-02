Primo giro a San Siro per fare tris sul Milan: Atalanta, inizia il ciclo di fuoco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Bergamo. Si dice che non c’è due senza tre. Un luogo comune a cui l’spera di tener fede quando si parla di scontri diretti in stagione contro il: l’indimenticabile vittoria con golazo di Muriel del 9 dicembre in campionato per 3-2 nel recupero, l’altrettanto memorabile quarto di finale di Coppa Italia terminato per 1-2 con la doppietta di Koopmeiners. E stasera (domenica 25 febbraio, alle 20.45) di nuovo a Sancon l’auspicio diile rispondere alla vittoria del Bologna, scappato temporaneamente a +3 (48 contro 45) con due partite in più. Il match che chiude la 26ª giornata inaugura undiper Gasperini e i suoi, attesi da quattro partite delicatissime in undici giorni – di nuovo a Sancon l’Inter, in casa ...