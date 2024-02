Primavera – Milan-Inter 1-1 | non basta la perla di Camarda ai rossoneri

brutte notizie per Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera : si è infatti operato al crociato il giovane Gioele Perina (pianetamilan)

Verso Milan-Atalanta: i convocati di Pioli | Out Jovic, tornano Calabria e Kalulu: Tra i nomi c’è anche quello di Noah Raveyre, portiere del Milan Primavera. Tornano poi tra i convocati di Stefano Pioli invece Calabria e Kalulu, mentre sono restano ancora fuori Tomori, Pobega e lo ...sportpaper

Marzo e aprile mesi decisivi: il Verona cerca la sua Primavera: Sì, perché da qui a fine aprile l’Hellas avrà ben quattro scontri diretti e una partita contro una squadra virtualmente senza ambizioni, tutti match da cui servirà ricavare il massimo per “rinascere” ...calciohellas

Alessio Dionisi esonerato dal Sassuolo: chi è il nuovo allenatore: Il Sassuolo, quartultimo in classifica, non vince da sei partite. Il club può optare per la soluzione interna Bigica, allenatore della Primavera, piacciono anche Grosso e Gattuso ...corriere