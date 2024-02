Primario aggredito da paziente | accuse di tentato omicidio per 23enne

Palermo, primario ferito alla testa da un paziente con un tirapugni: è grave

(Di domenica 25 febbraio 2024) In una vicenda che ha dell’incredibile, undell’ospedale Cervello di Palermo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un suo, unche ora è accusato di. I fatti risalgono a mercoledì scorso, quando il dottor Alfredo Caputo, responsabile del reparto di Endocrinologia oncologica, è stato brutalmente colpito al volto con un tirapugni da un uomo poi fuggito. Il medico ha riportato ferite che potevano rivelarsi mortali. A distanza di pochi giorni, le indagini della Polizia hanno portato all’identificazione dell’aggressore: si tratta di un giovane di 23 anni, residente a Ribera, in provincia di Agrigento. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione del ragazzo, descritto come incensurato, rinvenendo indumenti e materiale informatico poi posto sotto ...

