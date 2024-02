Primarie Usa | Trump vince anche in South Carolina | feudo delll’ex governatrice Nikki Haley

Primarie Usa 2024, Trump vince in South Carolina: battuta Haley

(Di domenica 25 febbraio 2024) Donaldha vinto agevolmentein. L’ex presidente ha sconfittoa casa sua con venti punti di scarto (60%-40%), nello Stato in cui futra il 2011 e il 2017. La vittoria diin questeera ampiamente prevista e potrebbe mettere fine alla corsa dell’ultima sfidante rimasta in casa GOP.ha però ribadito più volte che non intende mollare la corsa alla Casa Bianca almeno fino al Super Tuesday del 5 marzo. Ora andrà in Michigan, prima di fare un rapido tour de force in diversi Stati che saranno chiamati alle urne tra dieci giorni, quando il 36% dei delegati repubblicani sarà in palio. Ieri,avevano esortato i ...

Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane anche in Carolina del Sud, sconfiggendo la sfidante ed ex governatrice dello Stato, Nikki Haley , che però non ... (tpi)

Trump trionfa alle Primarie in South Carolina: «Vittoria più grande di quella che mi aspettavo»: (LaPresse) Donald Trump ha vinto le Primarie del partito repubblicano in South Carolina. L'ex presidente Usa ha sconfitto Nikki Haley, ex governatrice dello Stato ed ex ambasciatrice all'Onu. "È una v ...video.corriere

South Carolina, la guerra culturale da Strom Thurmond a Donald Trump: Le Primarie repubblicane del South Carolina sono state vinte con il 58,9% da Donald Trump sull’ex governatrice NIkky Halley che, pur avendo raccolto solo il 39,5% dei voti, ha dichiarato di non ...huffingtonpost

Donald Trump vince le Primarie in South Carolina: Come la vittoria di Donald Trump nelle Primarie repubblicane della Carolina del Sud segna ... americano sulle dinamiche politiche in vista delle prossime elezioni USA.newsmondo