Primarie Usa South Carolina | Trump batte Haley anche nel suo Stato | 60% vs 40% Il tycoon | Vittoria oltre le attese - VIDEO

Trump vince le primarie in South Carolina, Haley sconfitta anche nel suo Stato

7.45 L'ex presidente degli Stati Uniti, Trump , ha vinto le primarie repubblicane anche in Nevada , dove non ha affrontato concorrenti di peso. Lo si apprende ... (televideo.rai)

Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane anche in Carolina del Sud, sconfiggendo la sfidante ed ex governatrice dello Stato, Nikki Haley , che però non ... (tpi)

Donald Trump vince le Primarie in South Carolina: Come la vittoria di Donald Trump nelle Primarie repubblicane della Carolina del Sud segna ... americano sulle dinamiche politiche in vista delle prossime elezioni USA.newsmondo

Primarie repubblicane 2024, Trump vince in South Carolina: battuta Haley nel suo Stato: È ufficiale: Donald Trump ha trionfato alle Primarie repubblicane in South Carolina 2024. L’ex presidente Usa ha ampiamente vinto sconfiggendo la sua rivale, Nikki Haley, che questa volta “giocava in ...tag24

Primarie repubblicane Usa, Trump…": Di Viviana Mazza Voto in South Carolina, il tycoon è in vantaggio. L’avversaria però ha fondi per proseguire. The Donald: «Biden sei licenziato, togliti dai piedi»… Leggi ...informazione