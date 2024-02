Primarie South Carolina | Trump sconfigge facilmente Haley

Trump vince le primarie repubblicane in South Carolina, battuta Nikki Haley

Primarie repubblicane, il South Carolina tradisce la Haley: Trump vince ancora, lei pensa al ritiro: «Una vittoria ancora migliore delle attese. È una fantastica serata: ora andiamo in Michigan e poi all’appuntamento del Super Tuesday». Donald Trump saluta ...ilgazzettino

Primarie repubblicane 2024, Trump vince in South Carolina: battuta Haley nel suo Stato: È ufficiale: Donald Trump ha trionfato alle Primarie repubblicane in South Carolina 2024. L’ex presidente Usa ha ampiamente vinto sconfiggendo la sua rivale, Nikki Haley, che questa volta “giocava in ...tag24

Trump vince le Primarie in South Carolina: «Biden sta distruggendo gli USA»: Abbiamo in South Carolina circa il 40% dei voti ... Haley sarà nelle prossime ore in Michigan in vista delle Primarie di martedì e poi volerà in dieci Stati prima del Super Tuesday. «È una giornata ...cdt.ch