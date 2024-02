Prima volta di Meloni leader tra i Grandi. Armi e fondi a Kiev per i prossimi 10 anni

(Di domenica 25 febbraio 2024) La premier presiede il vertice. L'Italia garantisce forniture militari e ricostruzione: "Accordo sulla sicurezza. Non ci siamo tirati indietro, non lo faremo ora". Il messaggio: "L'amore per la propria terra è più forte dei missili"

Milano, 24 feb. (askanews) – Sono già sold out le date di Bari e Mestre (VE) del tour di Diodato , che quest’autunno per la prima volta sarà protagonista di ... (ildenaro)

Chiara Ferragni si è raccontata in una lunga intervista e per la prima volta ha parlato della vicenda del pandoro gate. (comingsoon)

“Carmen” seduce e conquista il pubblico tunisino. L’opera di Bizet, messa in scena per la prima volta in Tunisia, il 14 e 15 febbraio, al Teatro dell’Opera, ... (api.follow)

Gallorini, talento del rugby: "Battere la Francia è un’emozione unica": L’impresa al Sei Nazioni under 20 ha visto tra le stelle l’aretino Marcos. È stato votato come migliore in campo: "Vittoria storica in casa loro".lanazione

Prima volta di Meloni leader tra i Grandi. Armi e fondi a Kiev per i prossimi 10 anni: La premier presiede il vertice. L'Italia garantisce forniture militari e ricostruzione: "Accordo sulla sicurezza. Non ci siamo tirati indietro, non lo faremo ora". Il messaggio: "L'amore per la propri ...ilgiornale

Lega, primi nomi in lista a Sanremo, tra conferme e volti nuovi: In una campagna elettorale dove al momento, candidati sindaci a parte, sulle liste si sta andando molto a tentoni, la Lega ieri, e per Prima, ha scelto di fare outing. Il carroccio, in campo nella coa ...ilsecoloxix