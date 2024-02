Prima Categoria La Labor ipoteca la salvezza | 1-0 allo Staffolo

Calcio / Prima e Seconda Categoria, risultati e marcatori della 21^ giornata - Lo sport della Vallesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) Decide un gol di Ortolani al 19?. Sul finale del secondo tempo, Massei sciupa l’1-1, Boria salva su Cardella.ini +15 dall’ultimo posto SANTA MARIA NUOVA, 25 febbraio 2024 – Labatte di misura lola. I ragazzi di Giovagnetti, infatti, hanno battuto 1-0 la formazione girossa nel giorno del debutto ufficiale di mister Giugliano, nella 21^ giornata del girone B di. Primo tempo Non è stata una bella sfida, decisa da un gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 5’ Coltorti sulla destra libera in area Piersanti, la difesa riesce a salvarsi in corner. Passano 10 minuti e Campanelli spedisce il pne fuori di testa, dopo l’assist da calcio d’angolo di Tereziu; dall’altra parte ...