Prima categoria I galletti del Serricciolo in cerca di vittoria Oggi la sfida con l’Unione Tempio Chiazzano

SECONDA H. L'Olimpia Spinetoli blocca il Castignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo tre sconfitte consecutive ilè pronto a riprendere quantola propria marcia verso la salvezza. Nella 22esima giornata del campionato di, la settima del girone dei ritorno, iospiteranno sull’Arcinasopomeriggio alle 15, formazione che ha bisogno di punti preziosi per risalire dai bassifondi della classifica. I pistoiesi occupano, infatti, la penultima posizione e, ancor più dei gialloblù, devono fare i conti con una situazione preoccupante. Con sole due vittorie all’attivo, 6 pareggi e 13 ko che finora hanno fruttato 12 punti si presenteranno in Lunigiana con la voglia di dare una scossa alla propria stagione. Non saranno da meno le motivazioni che ...