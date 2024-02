Prima Categoria Filottranese | la risposta dei Supporters 1922 | “Non accettiamo lezioni morali da nessuno”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) Laalla nota del gruppo squadra: “Ci sentiamo in pieno diritto di contestare: si sta cercando di gettare fango sulla tifoseria per far passare in secondo piano gli errori della società. I calciatori dovrebbero pensare ad allenarsi con il massimo impegno e non ad occuparsi di cose che riguardano il campo di gioco” FILOTTRANO, 25 febbraio 2024 – In queste ore è uscito un comunicato ufficiale deidella, che riportiamo integralmente e senza tagli, per onore di cronaca, inalla presa di posizione del gruppo squadra (leggi qui). “Dopo i fatti accaduti durante la partita Borghetto-, ci sentiamo in dovere di rispondere pubblicamente a chi sta cercando di gettare fango sulla tifoseria con il patetico tentativo di trovare un capro ...