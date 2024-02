Perché quest'anno i cioccolatini per San Valentino saranno più salati del solito

Prezzi salati per il cacao: I Prezzi del cacao sui mercati mondiali hanno raggiunto livelli record in seguito ai danni subiti dalle piantagioni dei grandi paesi produttori dell’Africa occidentale. I raccolti alla fine del 2023 ...internazionale

Forno per Pizza di Ariete, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 14%: Scoprite l'inconfondibile Forno per Pizza di Ariete, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 89,99 ... rendendolo versatile per preparare non solo pizze ma anche torte salate, toast ...tomshw

Dieci trattorie tipiche a Milano: dove mangiare con gusto, spendendo poco: Perché, come cantava il grande Giovanni D’Anzi: Non lontana dal Naviglio Pavese, dove di certo non scarseggiano locali e ristoranti dai Prezzi salati e dalle porzioni ridotte, questa trattoria nata ...mentelocale