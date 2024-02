Preghiera del mattino del 25 Febbraio 2024 | “Aiutami a vedere i Tuoi segni”

Preghiera del Mattino DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 ?? Lodi II Domenica di Quaresima

“Amami del Tuo amore” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia ... (lalucedimaria)

Il maratoneta pellegrino: "Pregherò la Madonna affinché ritorni la pace": Lambertucci è partito ieri da Loreto con destinazione il santuario di Lourdes. Ha avuto la benedizione del vescovo Dal Cin. "Farò 50 chilometri al giorno".msn

Seconda domenica di Quaresima: nelle Comunità parrocchiali proseguono gli appuntamenti di Preghiera in preparazione della Pasqua: La CEI, aderendo all’iniziativa, propone venerdì 1° marzo 2024 (primo venerdì del mese: si continuerà anche con la pratica della Preghiera al cuore di Gesù). Quaresima missionaria Domenica 3 marzo: ...redacon

Convegno Assisi: Pizzaballa, “Rimettere al centro le religioni per trovare la pace”: “Il nucleare costituisce una minaccia per l’umanità, si pensi alle 12.500 testate nucleari strategiche esistenti di cui i 3.700 già schierate su missili e aerei. In questo luogo, la sala della Spoglia ...toscanaoggi