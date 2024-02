Portuense al derby senza bomber Melandri. Il Mesola vuol ritrovare una marcia playoff

(Di domenica 25 febbraio 2024)avvincente a Migliarino (ore 14.30), dove lalanciatissima verso i play off, se la vedrà con il Consandolo, reduce da una vittoria importante e di prestigio a spese del Solarolo, concorrente diretta dei rossoneri. All’andata ad Argenta si impose la formazione rossoblù per 2-0, con gol di Badjie e dell’ex Liri. "Domenica ci siamo sbloccati – afferma il presidente Luigi Maggi – vogliamo dare continuità con un’altra big, rinfrancati dal successo sul Solarolo". Rispetto all’andata mister Dirani ha una freccia in più al proprio arco, l’attaccante Colino, autore finora di 9 gol.a ranghi ridotti per l’indisponibilità degli squalificati Sorghini e Marconi, ma l’asche pesa di più è quella di. Il capocannoniere del girone con 20 gol si è procurato una contrattura nella ...