(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 febbraio 2024- “Siamo orgogliosi che l’isola disia stata inserita dall’autorevole sito European Best Destinations tra le 20che europee da non perdere nel 2024. Un risultato notevole, perché questa speciale classifica viene stilata ogni anno attraverso la selezione di oltre 500 destinazioni e la consultazione di più di 1 milione di viaggiatori provenienti da 172 Paesi diversi. I viaggiatori apprezzano in particolare il clima di festa e accoglienza che caratterizza l’isola pontina insieme alla ricca offerta enogastronomica e, ovviamente, il mare cristallino, le calette e le spiagge”, lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. “La Regione Lazio intende sostenere aun turismo che sia rispettoso ...

Ponza tra le mete più amate dai turisti di tutt’Europa: Roma, 25 febbraio 2024- “Siamo orgogliosi che l’isola di Ponza sia stata inserita dall’autorevole sito European Best Destinations tra le 20 mete turistiche europee da non perdere nel 2024. Un ...ilfaroonline

A2 F - La Posaclima Ponzano sfiora l'impresa con la Delser Udine: Torna a giocare in casa Ponzano per la sfida contro la prima della classe Udine (a quota 8 vittorie consecutive) valevole per la ventesima giornata di campionato di serie A2 LBF. La Posaclima ...pianetabasket

Lazio e Galizia si incontrano a Torvaianica, le contaminazioni familiari arricchiscono il gusto di chef Pietro Morlè: Il Lazio e la Galizia si incontrano a Torvaianica, le contaminazioni familiari arricchiscono il gusto di chef Pietro Morlè ...turismoitalianews