Ponte | Ciucci | possibili lavori in estate

Ponte sullo Stretto, Ciucci: possibile avviare i lavori in estate

(Di domenica 25 febbraio 2024) 11.45 Si punta "al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare iin". Lo ha detto l'ad della Società Stretto di Messina,Pietro. "Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata,il 15 febbraio,dal CdA ai ministeri competenti per la conferenza dei servizi per le valutazioni di impatto ambientale".Massima trasparenza "Il progetto a disposizione di tutti". Considerata la complessità del progetto e i tempi necessari,è possibile avviare "inle prime attività".

