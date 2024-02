“Pniec | un piano per l’azione” | convegno con Sergio Costa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 febbraio 2024) ROMA – Martedì 27 febbraio, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il: unper– Decarbonizzazione, sviluppo, innovazione, lavoro”. Saluti in apertura e conclusioni del vice presidente della Camera dei Deputati,, parlamentare del Movimento 5 stelle ed ex ministro dell’ambiente (foto). Interverranno l’attuale Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e i deputati Chiara Braga, Mauro Rotelli ed Enrico Cappelletti. L’appuntamento, secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.