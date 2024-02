Plasmami sei tu la cura Fgl Zuma in campo per donare

“Plasmami, sei tu la cura”: tutto pronto per la presentazione delle nuove magliette

(Di domenica 25 febbraio 2024) Domenica le giocatrici della Fgl-, in occasione della gara casalinga contro Pomezia in programma alle 17.30, si riscalderanno indossando magliette "speciali" per promuovere la donazione del plasma sostenendo l’iniziativa ", sei tu la". Quest’anno la squadra biancoblu si schiera a fianco dell’Associazione Cidp Italia Aps, della fondazione "Un passo per te" e dei Fratres Donatori di Sangue. Queste realtà si occupano della ricerca su tutte le malattie neuromuscolari e sensibilizzare il maggior numero di persone è l’obiettivo delle atlete, da sempre abituate a fare squadra, stavolta più che mai per una buona causa. Le magliette saranno regalate al pubblico al termine della gara e saranno presenti anche alcuni responsabili delle associazioni con materiali illustrativi e gadget, utili per chi vorrà conoscere meglio la ...