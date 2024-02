Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ad una buona fetta dinessuno può dire di no! Per questounasquisitae da cuocere in. La ricetta di questaha un sapore fuori dal comune e tutta la mia famiglia ogni volta si lecca letteralmente i baffi. Anche gli ospiti l’adorano e lain soli 5. Mi basta recuperare delle patate e il gioco è fatto.in: ingredienti e preparazione. Realizzare questafatta in casa è semplicissimo. Impiego solo poco più di una trentina die alla fine porto a tavola unada dividere in 6 fette da 100 calorie l’una. Come ingredienti ...