Pistoiese | ennesima sconfitta | il Forlì passa 2-1 al Melani

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pistoia, 25 febbraio 2024 – Nuovo capitombolo interno della, stavolta2-1 al Marcellodalsecondo della classe: dalla rivoluzione voluta dal gestore del trust (oggi dimissionario) Maurizio De Simone, ex Trapani e Avellino, il bilancio è fallimentare: 7 k.o. e un pareggio. Gli arancioni, allenati da Gabriele Parigi, scendono al quattordicesimo posto della classifica con 28 punti, in zona-playout, a -3 dalla salvezza diretta. Nella prossima giornata, impegno in trasferta con il Progresso: si giocherà domenica 3 marzo con inizio alle 14.30. Avvio frizzante dei romagnoli, che dopo appena cinque minutino in vantaggio: servizio di Pecci dalla destra, splendido scambio tra Bonandi e Merlonghi, con quest’ultimo che non dà scampo a Gambassi per l’1-0. La punta biancorossa ...