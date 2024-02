Pisa | i sindacati di Polizia protestano | “Una bagarre politica vergognosa”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 febbraio 2024) Andrea Cecchini, portavoce di Italia Celere, il principale sindacato dellaitaliana, in esclusiva su Cityrumors.it: “Noi siamo considerati come bersagli da uccidere o mandare in ospedale” “Lache si è creata sui fatti die pretestuosa. Si sta speculando su degli onesti lavoratori, che fanno il loro lavoro, tartassati sottopagati. E che purtroppo ancora vivono senza protocolli operativi e regole di ingaggio”. Andrea Cecchini, portavoce di Italia Celere, il principale sindacato dellaItaliana, interviene in esclusiva su Cityrumors.it, dopo le polemiche scaturite dal caos accaduto a, durante la manifestazione pro Palestina organizzata in città. Gli scontri adurante la manifestazione pro ...