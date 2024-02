Picierno e il terzo mandato | Il Pd deve ascoltare sindaci e governatori

I presidenti Pd sperano nel terzo mandato. Ma la destra li deluderà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pina, vicepresidente uscente del Parlamento Europeo, Pd. Sulil partito si è di nuovo spaccato. Lei da che parte sta? "Sto dalla parte di un dibattito nazionale più serio sulle autonomie, sul ruolo deie dei presidenti di Regione nella democrazia del Paese. Sui mandati ha innanzitutto sbagliato la maggioranza, che prima ha forzato la discussione e poi si è divisa. Ma non eludo la domanda, anzi: è fondamentalela voce del nostro partito nel territorio e nelle amministrazioni locali, è la nostra spina dorsale e ci chiedono di non limitare per legge la libera espressione dell’elettorato. È una proposta che condivido, e mi batterò affinché sia una proposta del Pd". Si intravede, a destra come a sinistra, uno scontro tra politica e amministratori. "È surreale. ...