Piantedosi si scusa dopo la manganellata di Mattarella | Amareggiato

Piantedosi dopo il richiamo di Mattarella sui manganelli contro gli studenti: valuteremo gli eccessi

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Siamo aperti a ogni analisi, anche autocritica, allorquando anche una sola manifestazione tra le migliaia ci ponesse il problema di verificare se tutto è andato per il verso giusto": lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo, in un'intervista al Corriere della Sera sulle polemiche per le manganellate ai manifestanti ai cortei pro Palestina a Pisa e Firenze. "Vedere quelle immagini ha contrariato eanche me", ha detto il capo del Viminale a proposito dell'intervento del Capo dello Stato, "condivido le sue parole come le condividono tutti i poliziotti. Tutti noi auspichiamo sempre che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti. Fondamentale in tale senso è anche la collaborazione degli stessi manifestanti". Segui su affaritaliani.it