Pesaro Capitale della Cultura | oltre 4mila persone all' inaugurazione della Biosfera | buona la seconda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 - Si è accesa e questa volta è stata tutt’altro che muta. Lapesarese, l’installazione artistica e tecnologica diventata già il simbolo di2024, è stata ufficialmente inaugurata questo pomeriggio davanti a migliaia di, si stima fosseroi presenti stando al pienone che si registrava in piazza del Popolo. Il flop di sabato pomeriggio, che ha rinviato di un giorno l’per via di un problema tecnico riferito all’audio e al software collegato alla, non ha scoraggiato gli animi di chi oggi si è comunque presentato nel cuorecittà per ammirare ...