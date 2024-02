Perché Italia-Brasile di beach soccer non è in tv | dove vedere in streaming la finale dei Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’è arrivata indeidi: gli azzurri hanno fatto un percorso straordinario per arrivare all’ultimo atto sulla sabbia di Dubai contro iloggi pomeriggio alle 16.30. Il sogno per la nostra Nazionale è quello di issarsi sul tetto del mondo per la prima volta nella storia dopo aver superato Tahiti e Bielorussia, quest’ultima in una semial cardiopalma terminata ai calci di rigore. Sarà la terzadella storia dell’aidopo quelle raggiunte nel 2008 in Francia, perdendo proprio contro il, e nel 2019 in Paraguay quando gli azzurri non riuscirono a superare il Portogallo. Tutti gli azzurri sono dilettanti che militano tra Eccellenza ...