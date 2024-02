Pedoni più sicuri con 640mila euro Nuovi semafori e attraversamenti

Lecco, pedoni più sicuri: al via un nuovo progetto in cinque punti della città

(Di domenica 25 febbraio 2024) Migliorare la sicurezza dei. È l’obiettivo di un pacchetto di progetti approvati dalla giunta su proposta dell’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti. Progetti che riguardano in particolare glipedonali per i quali il Comune ha chiesto e ottenuto contributi finalizzati del ministero dell’Infrastrutture per 637.868. "Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per la sicurezza stradale" commenta l Giorgetti. "A prima vista possono sembrare interventi di portata limitata ma sono significativi perché riguardano viabilità molto utilizzate daio tratti dove in passato sono accaduti numerosi incidenti". Il primo pacchetto di progetti è relativo alla messa in sicurezza di alcune strade o incroci per una maggior tutela dei. Tra gli interventi opere per ...