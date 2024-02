Pd in fumo | Schlein punta sulla cannabis per unire le opposizioni

(Di domenica 25 febbraio 2024) La sicurezza sul lavoro, la disoccupazione giovanile, le infrastrutture obsolete nel Meridione? Temi vecchi, superati. Che, soprattutto, non portano consensi. Dopo mesi di sondaggi negativi, oscillanti tra un depressivo 18% e un 20% che assomiglia ad un brodino riscaldato, ieri Ellyha avuto l'idea della svolta, quella che riporterà (almeno secondo le discutibili valutazioni della donna dai tre passaporti) il Partito Democratico ben oltre il venticinque per cento. «Battiamoci per la legalizzazione della, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti». Sono state esattamente queste le parole della nativa di Lugano, intervenuta all'evento "Per gli Stati Uniti d'Europa". Il leader dem ha poi aggiunto che anche il matrimonio egualitario rappresenta una priorità per l'universo progressista. L'idea della liberalizzazione delle ...

