Pattinaggio | negli assoluti italiani brilla Ghiotto

(Di domenica 25 febbraio 2024)Davide, che conquista due titoli a Baselga di Piné, dove è giunta a compimento la tre giorni dedicata ai Campionatisulle singole distanze divelocità su pista lunga. Dopo l’intensa giornata di sabato, nella quale sono stati assegnati ben sei titoli, quella di domenica ha visto gli atleti competere esclusivamente nelle mass start. In ambito femminile successo di Laura Peveri, impostasi in volata davanti a Maybritt Vigl e Veronica Luciani. Fra gli uomini ha primeggiato Michele Malfatti, andato in fuga assieme a Riccardo Lorello, poi staccato nel finale. Il podio è stato completato da Andrea Giovannini. Questi i campioni d’Italia 2024 sulle singole distanze. Settore maschile: 500 metri David Bosa, 1.000 metri Francesco Betti, 1.500 metri Alessio Trentini, ...